Катаргейт: корупційний скандал підштовхнув до перегляду доступу Qatar Airways до ринку ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейські парламентарі хочуть перевірити, чи Катар не вплинув на ключову угоду про повітряне сполучення, яка надає Qatar Airways необмежений доступ до ринку ЄС, і вивчають способи загальмувати вигідну угоду, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Тривогу щодо угоди підняла голова транспортного комітету Європарламенту Каріма Деллі. Деллі, французький депутат Європарламенту від "зелених", попередила, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення угоди у Європарламенті.
"Враховуючи останні події, дати згоду на цю угоду на цьому етапі може бути складно, доки не буде встановлено, що умови були прозорими та об'єктивними", - написала вона у листі координаторам політичних фракцій у своєму комітеті.
Деллі сказала, що комітет співпрацюватиме з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою у внутрішніх розслідуваннях, розсекретивши документи та заяви, "пов'язані з Катаром, якщо щодо них будуть запити".
Що стосується можливості не ратифікувати угоду, яка була укладена минулого року, вона додала, що комітет повинен зробити запит на вказівки з Європейської комісії, "щоб швидко проінформувати нас про продовження процесу ратифікації угоди про повітряне сполучення між ЄС і Катаром і повідомити нам, коли очікується початок процедури отримання згоди".
Відповідні переговори між ЄС і Катаром зазнали різкої критики з боку європейських авіакомпаній, які побоювалися недобросовісної конкуренції з приводу стикувальних рейсів Qatar Airways з пунктами призначення по всій Азії, а також щодо прямих конкурентів Qatar Airways у Перській затоці, польоти яких до Європи залишаються обмеженими.
Доповнення
З п'ятниці Брюссель стрясають звинувачення у тому, що емірат Перської затоки купив вплив у Європейському парламенті. Колишній віце-президент Європарламенту Єва Кайлі – найгучніше ім'я серед чотирьох заарештованих поліцією. Було виявлено понад 1,5 мільйона євро підозрілих платежів.