Катаргейт: коррупционный скандал подтолкнул к пересмотру доступа Qatar Airways к рынку ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейские парламентарии хотят проверить, не оказал ли Катар чрезмерное влияние на ключевое соглашение о воздушном сообщении, которое предоставляет Qatar Airways неограниченный доступ к рынку ЕС, и изучают способы затормозить выгодную сделку, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Тревогу по поводу соглашения подняла председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли. Делли, французский депутат Европарламента от "зеленых", предупредила, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в Европарламенте.
"Учитывая последние события, дать согласие на это соглашение на данном этапе может быть сложно, пока не будет установлено, что условия были прозрачными и объективными", — написала она в письме координаторам политических фракций в своем комитете.
Делли сказала, что комитет будет сотрудничать с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой во внутренних расследованиях, рассекретив документы и заявления, "связанные с Катаром, если они будут запрошены".
Что касается возможности не ратифицировать соглашение, которое было заключено в прошлом году, она добавила, что комитет должен запросить указания у Европейской комиссии, "чтобы быстро проинформировать нас о продолжающемся процессе ратификации соглашения о воздушном сообщении между ЕС и Катаром и сообщить нам, когда ожидается начало процедуры получения согласия".
Соответствующие переговоры между ЕС и Катаром подверглись резкой критике со стороны европейских авиакомпаний, которые опасались недобросовестной конкуренции по поводу стыковочных рейсов Qatar Airways с пунктами назначения по всей Азии, а также в отношении прямых конкурентов Qatar Airways в Персидском заливе, чьи рейсы в Европу остаются ограниченными.
Дополнение
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