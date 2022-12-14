Катаргейт: коррупционный скандал подтолкнул к пересмотру доступа Qatar Airways к рынку ЕС

Детали

Тревогу по поводу соглашения подняла председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли. Делли, французский депутат Европарламента от "зеленых", предупредила, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в Европарламенте.

"Учитывая последние события, дать согласие на это соглашение на данном этапе может быть сложно, пока не будет установлено, что условия были прозрачными и объективными", — написала она в письме координаторам политических фракций в своем комитете.

Делли сказала, что комитет будет сотрудничать с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой во внутренних расследованиях, рассекретив документы и заявления, "связанные с Катаром, если они будут запрошены".

Что касается возможности не ратифицировать соглашение, которое было заключено в прошлом году, она добавила, что комитет должен запросить указания у Европейской комиссии, "чтобы быстро проинформировать нас о продолжающемся процессе ратификации соглашения о воздушном сообщении между ЕС и Катаром и сообщить нам, когда ожидается начало процедуры получения согласия".

Соответствующие переговоры между ЕС и Катаром подверглись резкой критике со стороны европейских авиакомпаний, которые опасались недобросовестной конкуренции по поводу стыковочных рейсов Qatar Airways с пунктами назначения по всей Азии, а также в отношении прямых конкурентов Qatar Airways в Персидском заливе, чьи рейсы в Европу остаются ограниченными.

Дополнение

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