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Актуальне
Каськіва сьогодні чекають на допит у ГПУ

Каськіва сьогодні чекають на допит у ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишнього голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва у четвер, 2 листопада, очікують на допит у Генеральній прокуратурі України. Про це напередодні заявив заступник Генерального прокурора Євген Єнін в ефірі "112 Україна", передає УНН.

За словами заступника Генпрокурора, черговий допит В.Каськіва запланований на 2 листопада.

"В ході допиту ми можемо говорити про завершальну фазу досудового слідства і якнайшвидшу передачу кримінального провадження до суду. Як зазначив Генпрокурор, наразі не йдеться про можливість укладення будь-якої угоди слідства і пана Каськіва", - підкреслив Є.Єнін.

Він також зазначив, що В.Каськів вирішив заздалегідь повернути шкоду, яка йому інкримінується в рамках пред'явленої підозри.

"7,5 млн він сплатив 25 жовтня 2017 року, про що свідчить довідка Держказначейства, надана Генпрокуратурі. Це може бути враховано судом, як пом'якшувальні обставини", – повідомив заступник Генпрокурора і відзначив, що цей вчинок не є актом відкуплення від відповідальності.

Він також зазначив, що спецоперація з екстрадиції В.Каськіва виявилася досить масштабною.

Нагадаємо, суд визначив для В.Каськіва арешт із можливістю внесення застави в 160 тис. грн. У ГПУ вказали, що тепер у В.Каськіва є п'ять днів на внесення застави.

Ще у вересні минулого року у ГПУ повідомили, що чекають через канали Інтерполу офіційне повідомлення про затримання В.Каськіва, який був у Панамі і намагався втекти до Куби

Однак, уже 10 вересня 2016 року панамський суд обрав В.Каськіву запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі

При цьому В.Каськів звернувся до Панами за політичним притулком. У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців. 

У ніч на 1 листопада В.Каськіва екстрадували до України.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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