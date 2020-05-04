Карлсен став переможцем шахового онлайн-супертурніру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен виграв супертурнір Magnus Carlsen Invitational, отримавши перемогу у фіналі американця Хікару Накамуру. Турнір проходив в режимі онлайн на сайті Chess24, передає УНН.
За підсумками чотирьох партій норвежець здобув перемогу з рахунком 2,5:1,5.
У змаганні брали участь вісім шахістів. За підсумками кругового турніру Накамура зайняв перше місце в таблиці, Карлсен - третє, при цьому в очній зустрічі на тай-брейку перемога дісталася чемпіону світу.
У півфіналах 32-річний американець переміг свого співвітчизника Фабіано Каруану, а 29-річний норвежець - китайця Дін Ліженя. Призовий фонд турніру становив 250 тис. доларів, переможець отримав 70 тис. доларів. Турнір був організований Карлсеном, компанії якого належить сайт Chess24.
Карлсен - 16-й чемпіон світу з шахів, перший в історії абсолютний чемпіон світу (переможець в трьох категоріях: класичні шахи, рапід і бліц). Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолив рейтинг Міжнародної шахової федерації (FIDE), піднявшись на першу сходинку у віці 19 років і один місяць. На даний момент Карлсен очолює рейтинг в класичних шахах і в рапіді, в бліці він займає друге місце, поступаючись Накамурі.
Накамура є п'ятикратним чемпіоном США. У віці 15 років і 79 днів Накамура отримав звання міжнародного гросмейстера FIDE, побивши рекорд для американських шахістів, встановлений раніше Робертом Фішером.