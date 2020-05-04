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Карлсен стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

Киев • УНН

 • 9632 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл супертурнир Magnus Carlsen Invitational, одержав победу в финале американца Хикару Накамура. Турнир проходил в режиме онлайн на сайте Chess24, передает УНН.

Карлсен стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

По итогам четырех партий норвежец одержал победу со счетом 2,5:1,5.

В соревновании принимали участие восемь шахматистов. По итогам кругового турнира Накамура занял первое место в таблице, Карлсен — третье, при этом в очной встрече на тай-брейке победа досталась чемпиону мира.

В полуфиналах 32-летний американец победил своего соотечественника Каруана, а 29-летний норвежец — китайца Дин Лижень. Призовой фонд турнира составил 250 тыс. долларов, победитель получил 70 тыс. долларов. Турнир был организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, который возглавил рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца. На данный момент Карлсен возглавляет рейтинг в классических шахматах и в рапиде, в блице он занимает второе место, уступая Накамуре.

Накамура является пятикратным чемпионом США. В возрасте 15 лет и 79 дней Накамура получил звание международного гроссмейстера FIDE, побив рекорд для американских шахматистов, установленный ранее Робертом Фишером.

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