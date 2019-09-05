Кардіолог назвав симптоми, що вказують на проблеми із серцем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У разі появи болю в серці, тахікардії, запаморочення, задишки, а також головного болю необхідно звернутися до кардіолога. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ “Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова” НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату “Запитай у лікаря”, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
“Біль у серці, порушення ритму серця (тахікардія, брадикардія), запаморочення, задишка — все це вказує на те, що людина повинна перевірити серце. Якщо людина має скарги на головний біль, запаморочення, відчуває, що йдуть перебої у серцевому ритмі, — необхідно перевіритися у кардіолога”, — зазначив медик.
За його словами, превентивна діагностика дуже важлива. За допомогою сучасної діагностики, зокрема УЗД, лікар визначає, чи дійсно людина має певні проблеми із серцем, вроджених вад серця. Також важливий генетичний скринінг. Вже на етапі до народження дитини ми маємо розпочати превентивні заходи. Після народження дитини дуже важливо зробити кардіограму та ультразвукову діагностику (ехокардіографію), щоб не пропустити вроджених вад серця. Потім, коли дитина йде в дитячий садочок, необхідно провести повторне обстеження, а потім знову, коли йде до школи. Згодом такі скринінги стану здоров’я повинні ставати частішими.
При цьому кардіолог додав, що дуже багато людей скаржаться на загрудинний біль через проблеми з хребтом, тоді треба звертатися не до кардіолога, а до вертебролога.
Нагадаємо, серцевий напад проявляється болем, який носить пекучий чи стискаючий характер, або дискомфортом і важкістю за грудиною. Це триває кілька хвилин або відступає і знову повертається. При цьому, чоловіки та жінки відрізняються фізіологічно, і серцевий напад може проявлятися у жінок не так, як у чоловіків.