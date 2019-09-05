Кардиолог назвал симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

“Боль в сердце, нарушение ритма сердца (тахикардия, брадикардия), головокружение, одышка — все это указывает на то, что человек должен проверить сердце. Если человек имеет жалобы на головную боль, головокружение, чувствует, что идут перебои в сердечном ритме — необходимо провериться у кардиолога”, — отметил медик.

По его словам, превентивная диагностика очень важна. С помощью современной диагностики, в частности УЗИ, врач определяет, действительно ли человек имеет определенные проблемы с сердцем, врожденных пороков сердца. Также важен генетический скрининг. Уже на этапе до рождения ребенка мы должны начать превентивные меры. После рождения ребенка очень важно сделать кардиограмму и ультразвуковую диагностику (эхокардиографию), чтобы не пропустить врожденных пороков сердца. Затем, когда ребенок идет в детский сад, необходимо провести повторное обследование, а затем снова, когда идет в школу. Впоследствии такие скрининги состояния здоровья должны становиться более частыми.

При этом кардиолог добавил, что очень многие люди жалуются на боль за грудиной из-за проблем с позвоночником, тогда надо обращаться не к кардиологу, а к вертебрологу.

Напомним, сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут отступает и снова возвращается. При этом, мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может проявляться у женщин не так, как у мужчин.