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6 марта, 17:12 • 115207 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113549 просмотра

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Кардиолог назвал симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В случае появления боли в сердце, тахикардии, головокружении, одышке, а также головной боли необходимо обратиться к кардиологу. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационной работы ГУ “Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова” НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата “Спроси у доктора”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“Боль в сердце, нарушение ритма сердца (тахикардия, брадикардия), головокружение, одышка — все это указывает на то, что человек должен проверить сердце. Если человек имеет жалобы на головную боль, головокружение, чувствует, что идут перебои в сердечном ритме — необходимо провериться у кардиолога”, — отметил медик.

По его словам, превентивная диагностика очень важна. С помощью современной диагностики, в частности УЗИ, врач определяет, действительно ли человек имеет определенные проблемы с сердцем, врожденных пороков сердца. Также важен генетический скрининг. Уже на этапе до рождения ребенка мы должны начать превентивные меры. После рождения ребенка очень важно сделать кардиограмму и ультразвуковую диагностику (эхокардиографию), чтобы не пропустить врожденных пороков сердца. Затем, когда ребенок идет в детский сад, необходимо провести повторное обследование, а затем снова, когда идет в школу. Впоследствии такие скрининги состояния здоровья должны становиться более частыми.

При этом кардиолог добавил, что очень многие люди жалуются на боль за грудиной из-за проблем с позвоночником, тогда надо обращаться не к кардиологу, а к вертебрологу.

Напомним, сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут отступает и снова возвращается. При этом, мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может проявляться у женщин не так, как у мужчин.

Украинские Национальные Новости

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