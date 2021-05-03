Карате: українці вибороли дві медалі на турнірі в Лісабоні

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Українські каратисти Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга завоювали медалі на етапі турніру "Karate1 Premier League", що відбувся в португальському Лісабоні, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію карате України.

Деталі

На шляху до фіналу Терлюга почергово здолала Зузанну Шварцову зі Словаччини (2:0), болгарку Івану Каменову (2:0), чемпіонку світу і Європи Сару Кардін з Італії (2:1) і німкеню Яну Мессершмідт (4:2). У фіналі одеська спортсменка впевнено перемогла єгиптянку Ясмін Аттіа – 6:0 та завоювала золоту медаль.

Натомість під час турніру Горуна переміг турка Мурата Оза (2:1), чилійця Хоакіна Гонсалеса (3:0), японця Кена Нішимура (7:1). У півфіналі українець поступився іранцю Бахману Асгарі (0:2), а в сутичці за "бронзу" львів’янин виграв у одного з топових каратистів у своїй вазі — угорця Габора Харшпатакі (3:2).

Також Горуна і Терлюга отримали олімпійські ліцензії на Олімпіаду-2020.

Доповнення

Наступний старт українських каратистів – чемпіонат Європи, який пройде в місті Пореч (Хорватія) 19-23 травня.

Нагадаємо, торік Україна здобула історичну золоту медаль на етапі Прем’єр Ліги з карате.

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