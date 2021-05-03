Каратэ: украинцы завоевали две медали на турнире в Лиссабоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинские каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга завоевали медали на этапе турнира "Karate1 Premier League", который состоялся в португальском Лиссабоне, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каратэ Украины.
Детали
На пути к финалу Терлюга поочередно одолела Зузанну Шварцову из Словакии (2:0), болгарку Ивану Каменову (2:0), чемпионка мира и Европы Сару Кардин из Италии (2:1) и немку Яну Мессершмидт (4:2). В финале одесская спортсменка уверенно победила египтянку Ясмин Аттиа - 6:0 и завоевала золотую медаль.
При этом в ходе турнира Горуна победил турка Мурата Оза (2:1), чилийца Хоакина Гонсалеса (3:0), японца Кена Нишимура (7:1). В полуфинале украинец уступил иранцу Бахману Асгари (0:2), а в схватке за "бронзу" львовянин выиграл у одного из топовых каратистов в своем весе - венгра Габора Харшпатаки (3:2).
Также Горуна и Терлюга получили олимпийские лицензии на Олимпиаду-2020.
Дополнение
Следующий старт украинских каратистов - чемпионат Европы, который пройдет в городе Пореч (Хорватия) 19-23 мая.
Напомним, в прошлом году Украина получила историческую золотую медаль на этапе Премьер Лиги каратэ.