Карантинні послаблення в Україні мають набути чинності вже завтра - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів ухвалить низку карантинних послаблень в сфері торгівлі, послаблення повинні набути чинності з завтрашнього дня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі, передає УНН.
"На засіданні Кабмін прийме низку карантинних послаблень в сфері торгівлі", - написав Гончаренко.
З його слів, серед них:
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- дозвіл в спеціалізованих магазинах здійснювати торгівлю товарами господарського призначення, зокрема текстильними виробами, металевими виробами, килимами, електричними приладами, меблями і т.д.
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- відновлення продажу елементів живлення, електротоварів, які призначені для збирання та/або дезінфекції приміщень або територій, товарів і засобів для чищення та/або дезінфекції.
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- дозвіл знову працювати магазинам дитячого одягу і взуття.
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- відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту очок.
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- дозвіл громадському харчуванню реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень "через віконце" самовивозу.
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"Послаблення повинні вступити в силу з завтрашнього дня!" - наголосив нардеп.
Нагадаємо, Кабмін збирається на засідання 4 травня.