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Карантинные послабления в Украине должны вступить в силу уже завтра - нардеп

Киев • УНН

 • 30524 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли, ослабление должны вступить в силу с завтрашнего дня. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

Карантинные послабления в Украине должны вступить в силу уже завтра - нардеп

“На заседании Кабмин примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли”, — написал Гончаренко.

По его словам, среди них:

  • разрешение в специализированных магазинах осуществлять торговлю товарами хозяйственного назначения, в частности текстильными изделиями, металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами, мебелью и т.д.
  • возобновление продажи элементов питания, электротоваров, которые предназначены для уборки и/или дезинфекции помещений или территорий, товаров и средств для чистки и/или дезинфекции.
  • разрешение снова работать магазинам детской одежды и обуви.
  • возобновление деятельность субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.
  • разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов “через окошко” самовывоза.

“Ослабления должны вступить в силу с завтрашнего дня!” — подчеркнул нардеп.

Напомним, Кабмин собирается на заседание 4 мая.

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