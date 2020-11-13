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Карантин вихідного дня: Укрпошта і "Нова пошта" працюватимуть без змін

Київ • УНН

 • 76404 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Відділення Укрпошти та "Нової пошти" під час "карантину вихідного дня" працюватимуть за звичайним графіком без змін. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрпошти та гарячу лінію "Нової пошти".

"Запроваджений урядом карантин вихідного дня до 30 листопада не розповсюджується на роботу відділень Укрпошти. Кабінетом міністрів дозволена робота операторів поштового зв’язку. Поштові офіси продовжують працювати стандартно без змін у роботі", - йдеться в повідомленні.

Також на гарячій лінії "Нової пошти" журналісту УНН повідомили, що всі відділення працюватимуть у звичному графіку без змін.

"Нова пошта" буде працювати у звичному режимі, тобто ніяких змін стосовно карантину вихідного дня не буде", - сказали на гарячій лінії.

Додамо, що починаючи з 14 листопада щотижня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка не будуть працювати:

• Заклади харчування, крім їжі на виніс.
• Усі магазини, крім продуктових.
• ТРЦ та інші розважальні центри.
• Спортзали, басейни, фітнес-центри.
• Заборонено проведення масових заходів.

На вихідних будуть працювати:

• Продуктові магазини.
• АЗС.
• Аптеки та ветаптеки.
• Транспорт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - три пари вихідних з 14 до 30 листопада 2020 року.

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