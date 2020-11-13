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Карантин выходного дня: Укрпочта и "Новая почта" будут работать без изменений

Карантин выходного дня: Укрпочта и "Новая почта" будут работать без изменений

Киев  •  УНН

 • 76396 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Отделение Укрпочты и "Новой почты" во время "карантина выходного дня" будут работать по обычному графику без изменений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрпочты и горячую линию "Новой почты".

"Введенный правительством карантин выходного дня до 30 ноября не распространяется на работу отделений Укрпочты. Кабинетом министров разрешена работа операторов почтовой связи. Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе", - говорится в сообщении.

Также на горячей линии "Новой почты" журналисту УНН сообщили, что все отделения будут работать в обычном графике без изменений.

"Новая почта" будет работать в обычном режиме, то есть никаких изменений относительно карантина выходного дня не будет", - сказали на горячей линии.

Добавим, что начиная с 14 ноября еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника не будут работать:

• Заведения общественного питания, кроме еды на вынос.
• Все магазины, кроме продуктовых.
• ТРЦ и другие развлекательные центры.
• Спортзалы, бассейны, фитнес-центры.
• Запрещено проведение массовых мероприятий.

На выходных будут работать:

• Продуктовые магазины.
• АЗС.
• Аптеки и ветаптеки.
• Транспорт.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - три пары выходных с 14 до 30 ноября 2020 года.

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