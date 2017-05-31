Карантин оголосили на Рівненщині через скаженого кота
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Черговий спалах сказу виявили в селі Прислуч у Березнівському районі. Там виявили агресивного домашнього кота, повідомили УНН у Березнівській районній державній адміністрації.
Експертиза матеріалу підтвердила, що в тварини вірус сказу. Скількох вона встигла покусати невідомо.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія ухвалили рішення ввести в селі Прислуч та у загрозливій 5-ти кілометровій зоні карантин до 30 липня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Полтаві розпочали карантинні заходи через сказ