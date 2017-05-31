Карантин объявили в Ровенской области из-за бешеного кота

Экспертиза материала подтвердила, что у животного вирус бешенства. Сколько оно успела покусать неизвестно.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение ввести в селе Прислуч и в угрожающей 5-ти километровой зоне карантин до 30 июля.

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