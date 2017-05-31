Карантин объявили в Ровенской области из-за бешеного кота
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 мая. УНН. Очередную вспышку бешенства обнаружили в селе Прислуч в Березнивском районе. Там обнаружили агрессивного домашнего кота, сообщили УНН в Березнивский районной государственной администрации.
Экспертиза материала подтвердила, что у животного вирус бешенства. Сколько оно успела покусать неизвестно.
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение ввести в селе Прислуч и в угрожающей 5-ти километровой зоне карантин до 30 июля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтаве начали карантинные мероприятия по бешенству