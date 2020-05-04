Карантин може тривати до серпня чи вересня - представник Кабміну у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні. Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
Мокан зауважив, що карантинні заходи будуть пом'якшені, проте сам карантин поки продовжено до 22 травня. Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну.
"Спершу хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - додав він.
Як повідомляв УНН, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.