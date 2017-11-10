Капустіна: завдяки креативному маркетингу у WOG все більше постійних клієнтів

Так, в залежності від поставлених цілей і завдань, компанія використовує той чи інший засіб поширення інформації. Масові активності просуваються за допомогою ТВ, зовнішньої реклами, радіо, реклами в інтернеті і т.д. Якщо мова йде про персональні активносты, тоді комунікація реалізується за допомогою смс, вайбер, e-mail-розсилки, пояснила О.Капустіна.

“Варто зазначити, завдяки постійним активностям, відсоток стабільності бази зріс на 10%. Це стосується клієнтів, які з нами вже 1-3 роки. Також за останні три місяці у нас спостерігається приплив кількості нових клієнтів на 15%, зростання проток до 20%, а середній чек збільшився на 5%”, - розповіла вона.

Разом з цим, важливо не забувати про моніторинг активності компанії в інтернет-просторі, кількості скарг, питань і уточнень, додала О.Капустіна.

“На жаль, іноді ми стикаємося і з негативними відгуками, і сумнівами в мережі. Особлива їх концентрація відбувається під час оголошення чергового переможця акції „WOG заправляє квартирами“. Ми, в свою чергу, завжди відкриті до комунікації, дуже дружелюбно готові розповісти нашим клієнтам, як про переможців, так і роз’яснити механіку акції. Звертаємо увагу на те, що наступним переможцем може бути конкретний клієнт — адже шанси у всіх рівні і залежать тільки від частоти заправок, які відповідають умовам акції”, - розповіла на.