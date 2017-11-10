Капустина: благодаря креативному маркетингу у WOG все больше постоянных клиентов

Так, в зависимости от поставленных целей и задач, компания использует то или иное средство распространения информации. Массовые активности продвигаются при помощи ТВ, наружной рекламы, радио, рекламы в интернете и т. д. Если речь идет о персональных активностях, тогда коммуникация реализуется с помощью смс, вайбер, e-mail-рассылки, объяснила О.Капустина.

"Стоит отметить, благодаря постоянным активностям, процент стабильности базы вырос на 10%. Это касается клиентов, которые с нами уже 1–3 года. Также за последние три месяца у нас наблюдается приток количества новых клиентов на 15%, рост проливов до 20%, а средний чек увеличился на 5%", - рассказала она.

Вместе с этим, важно не забывать о мониторинге активности компании в интернет-пространстве, количестве жалоб, вопросов и уточнений, добавила О.Капустина.

"К сожалению, иногда мы сталкиваемся и с негативными отзывами, и сомнениями в сети. Особая их концентрация происходит во время объявления очередного победителя акции «WOG заправляет квартирами». Мы, в свою очередь, всегда открыты к коммуникации, очень дружелюбно готовы рассказать нашим клиентам, как про победителей, так и разъяснить механику акции. Обращаем внимание на то, что следующим победителем может быть конкретный клиент — ведь шансы у всех равны и зависят только от частоты заправок, которые соответствуют условиям акции", - рассказала она.