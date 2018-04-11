Капітану судна “Норд” повідомили про підозру у незаконному рибному промислі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Капітану затриманого в Азовському морі риболовецького судна “Норд” під російським прапором, яке приписане до одного з портів Криму, Володимиру Горбенку повідомлено про підозру у незаконному рибному промислі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.
“10 квітня 2018 року прокуратурою Автономної Республіки Крим та слідчим відділом ГУ СБУ в АРК капітану риболовецького судна „Норд“ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним промислом )Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що риболовецьке судно “Норд” здійснювало рибний промисел в Азовському морі на підставі так званого “Разрешения на добычу (вылов) водных морских ресурсов”, виданого “Азово-Черноморским территориальным управленнием Федерального агентства по рыболовству” та інших документів, виданих органами, що діють на тимчасово окупованій території півострову Крим.
Їхня діяльність, відповідно до ч.2 ст.9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, є незаконною.
Наразі, враховуючи невелику тяжкість злочину, до Херсонського міського суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання з покладанням відповідних обов’язків.
Як повідомляв УНН, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.
Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.
Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.
Екіпаж “Норду” допитали у СБУ у справі про захоплення судна.