Капітан "Динамо" може пропустити півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук через травму коліна може пропустити більшість нинішнього сезону, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1".
Капітану "Динамо" до сих пір не встановили точний діагноз після того, як він отримав травму коліна в матчі Ліги Європи проти "Янг Бойз".
"Сидорчук уже проходить курс реабілітації в Барселоні, але ще не прооперований", - йдеться про гравця "Динамо".
Після декількох обстежень остаточного вердикту лікарі не винесли. За попередніми прогнозами у півзахисника пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і надрив бічної зв'язки коліна. Відновлення може скласти до півроку.
Зазначено, що наразі Сидорчук проходить лікування і очікує на операцію.
Додамо також, травму "динамівець" одержав у поєдинку Ліги Європи з "Янг Бойз".