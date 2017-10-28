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Капітан "Динамо" може пропустити півроку

Капітан "Динамо" може пропустити півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук через травму коліна може пропустити більшість нинішнього сезону, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Капітану "Динамо" до сих пір не встановили точний діагноз після того, як він отримав травму коліна в матчі Ліги Європи проти "Янг Бойз".

"Сидорчук уже проходить курс реабілітації в Барселоні, але ще не прооперований", - йдеться про гравця "Динамо".

Після декількох обстежень остаточного вердикту лікарі не винесли. За попередніми прогнозами у півзахисника пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і надрив бічної зв'язки коліна. Відновлення може скласти до півроку.

Зазначено, що наразі Сидорчук проходить лікування і очікує на операцію.

Додамо також, травму "динамівець" одержав у поєдинку Ліги Європи з "Янг Бойз".

Українські Національні Новини

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