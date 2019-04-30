Каннський кінофестиваль оголосив повний склад журі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Грецький актор і сценарист Йоргос Лантімос, польський режисер Павло Павліковський і актриса Ель Фаннінг увійшли до складу журі 72-го Каннського кінофестивалю. Журі кіноогляду очолив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт фестивалю.
Фільми також будуть оцінювати сценарист Робен Капійо, кінорежисери Енкі Білал і Аліче Рорвахер.
"Журі Каннського кінофестивалю запрошується подивитися фільми, зняті найвеличнішими режисерами нашого часу", - зазначив генеральний директор кіноогляду Тьєррі Фремо.
В цьому році Каннський кінофестиваль відбудеться з 14 по 25 травня. У відбірковий комітет огляду надійшло майже 2 тисячі повнометражних стрічок, з них для Каннського кінофестивалю було відібрано 60 кінокартин.
Нагадаємо, Оргкомітет Каннського кінофестивалю оголосив програму цього року, в яку увійшли 19 фільмів. Відкриє 72-й Каннський кінофестиваль стрічка Джима Джармуша "Мертві не вмирають".
Повнометражний художній фільм "Додому" українського режисера Нарімана Алієва потрапив до конкурсної програми "Особливий погляд" (Un Certain Regard) 72-го Каннського кінофестивалю.