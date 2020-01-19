Канадський гурт скасував виступ у Парижі через вибух петарди перед концертом

“Під час підготовки до сьогоднішнього (суботнього) вечірнього концерту в Парижі вибуховий пристрій був приведений в дію за вхідними дверима в зал. Група, команда, фанати в черзі — всі цілі, ніхто не постраждав, — наводить радіостанція на своєму сайті витяг з публікації групи в Instagram. — Ми не можемо гарантувати безпеку шанувальників, які очікують (концерту). З глибоким жалем повідомляємо, що сьогоднішнє шоу було скасовано”.

За інформацією видання, налякав музикантів гучний хлопок був від вибуху петарди, кинутої одним з учасників протестної акції руху “жовтих жилетів”, що проходила поблизу. Цю інформацію підтвердив керівник концертним залом Вінсан Ле Галь. “Ми розташовані на вузькій вулиці, звук резонує, — пояснив він. — Ми вели з ними (музикантами) переговори протягом трьох годин, але вони не побажали виступати. Дуже шкода тих, хто придбав квитки. Всі вони зможуть відшкодувати витрачені кошти”.

Фанати групи, для якої цей концерт був повинен стати другим на цьому тижні (попередній відбувся 17 січня на іншому майданчику) висловили розчарування в коментарях до повідомлення в Instagram.

На тлі критики Sum 41 видалили своє перше повідомлення з усіх своїх сторінок в соцмережах, замінивши його більш лаконічним, де не вказані причини скасування концерту, а також не говориться про компенсації прихильникам, які купили квитки. За інформацією групи, всі квитки на суботній концерт були розпродані. Місткість головного залу Les Etoiles становить 500 осіб на танцполі або 180 сидячих місць.