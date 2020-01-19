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Канадская группа отменила выступление в Париже из-за взрыва петарды перед концертом

Киев • УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Канадская панк-рок-группа Sum 41 отменил свой субботний выступление в Париже после того, как перед входом в концертный зал Les Etoiles взорвалась петарда. Об этом сообщила радиостанция France Info, пишет УНН.

Канадская группа отменила выступление в Париже из-за взрыва петарды перед концертом

“Во время подготовки к сегодняшнему (субботнему) вечернему концерту в Париже взрывное устройство было приведено в действие за входной дверью в зал. Группа, команда, фанаты в очереди — все целы, никто не пострадал, — приводит радиостанция на своем сайте выдержку из публикации группы в Instagram. — Мы не можем гарантировать безопасность ожидающих (концерта) поклонников. С глубоким сожалением сообщаем, что сегодняшнее шоу было отменено”.

По информации издания, напугавший музыкантов громкий хлопок был от взрыва петарды, брошенной одним из участников протестной акции движения “желтых жилетов”, проходившей поблизости. Эту информацию подтвердил управляющий концертным залом Винсан Ле Галь. “Мы расположены на узкой улице, звук резонирует, — объяснил он. — Мы вели с ними (музыкантами) переговоры на протяжении трех часов, но они не пожелали выступать. Очень жаль тех, кто приобрел билеты. Все они смогут возместить потраченные средства”.

Фанаты группы, для которой этот концерт был должен стать вторым на этой неделе (предыдущий состоялся 17 января на другой площадке) выразили разочарование в комментариях к сообщению в Instagram.

На фоне критики Sum 41 удалили свое первое сообщение со всех своих страниц в соцсетях, заменив его более лаконичным, где не указаны причины отмены концерта, а также не говорится о компенсации поклонникам, купившим билеты. По информации группы, все билеты на субботний концерт были распроданы. Вместительность главного зала Les Etoiles составляет 500 человек на танцполе или 180 сидячих мест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SUM 41 (@ sum41)

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