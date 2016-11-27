Канадський фільм “Гіркі жнива” про Голодомор презентували в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У столиці презентували фрагменти фільму “Гіркі жнива” (Bitter Harvest, Devil’s Harvest), першої англомовної художньої стрічки, в основу якої лягли трагічні події в Україні початку 20 століття. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.
“Досі не існувало англомовного художнього фільму про ці трагічні події, і пересічні люди в англомовному світі майже нічого не знають про цю трагедію українського народу. Тепер такий фільм маємо. «Гіркі жнива» дозволять західному глядачеві відчути український дух, українську силу та мужність, дізнатися про людські страждання та нездоланність України” – зазначив продюсер фільму Ян Ігнатович із Канади.
Як зазначається, у центрі фільму – кохання на тлі епічної картини голодомору в Україні. Юрій, хлопчина з козацького роду, який шукає розуміння у своїх діда Івана та батька Ярослава, також намагається завоювати серце Наталки. Життя парубка змінюється назавжди, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій.
Бюджет фільму близько 20 млн доларів. Режисером став канадієць українського походження Джордж Менделюк, який разом з Річардом Бачинським-Гувером є автором сценарію. Оператор – британець Дуглас Мілсом. Музику до фільму написав відомий британський композитор Бенджамін Воллфіш. У головних ролях: Юрій — Макс Айронс, Наталка — Саманта Баркс, Ярослав — Баррі Пеппер, Сергій — Тамер Гассан, Іван — Теренс Стемп та інші. Також у фільмі з’являться українські актори - Остап Ступка та Олександр Печериця.
Повідомляється, що зйомки фільму в Україні проходили наприкінці 2013 року, у розпал Революції Гідності та президентство Віктора Януковича, тому тематика стрічки не розголошувалась.
Вихід фільму у прокат в Україні, Америці, Канаді, Великій Британії, Австралії, Німеччині, Іспанії та інших країнах світу анонсовано на 24 лютого 2017 року.