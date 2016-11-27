Канадский фильм "Горькая жатва" о Голодоморе представили в Киеве

"До сих пор не существовало англоязычного художественного фильма об этих трагических событиях, и простые люди в англоязычном мире почти ничего не знают об этой трагедии украинского народа. Теперь такой фильм есть. "Горькая жатва" позволит западному зрителю почувствовать украинский дух, украинские силу и мужество, узнать о человеческих страданиях и непобедимости Украины", - отметил продюсер фильма Ян Игнатович из Канады.

Как отмечается, в центре фильма - любовь на фоне эпической картины голодомора в Украине. Юрий, парень из казацкого рода, ищет понимания у своих деда Ивана и отца Ярослава, также пытается завоевать сердце Натальи. Жизнь парня меняется навсегда, когда его семья и земляки становятся жертвами искусственного голода и сталинских репрессий.

Бюджет фильма около 20 млн долларов. Режиссером стал канадец украинского происхождения Джордж Менделюк, который вместе с Ричардом Бачинским-Гувером является автором сценария. Оператор - британец Дуглас Милсом. Музыку к фильму написал известный британский композитор Бенджамин Воллфиш. В главных ролях: Юрий - Макс Айронс, Наташа - Саманта Баркс, Ярослав - Барри Пеппер, Сергей - Тамер Хассан, Иван - Теренс Стэмп и другие. Также в фильме появятся украинские актеры - Остап Ступка и Александр Печерица.

Сообщается, что съемки фильма в Украине проходили в конце 2013 года, в разгар революции Достоинства и президентства Виктора Януковича, поэтому тематику ленты не раскрывали.

Выход фильма в прокат в Украине, Америке, Канаде, Великобритании, Австралии, Германии, Испании и других странах мира анонсировали на 24 февраля 2017 года.