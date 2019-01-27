Канадка зв'язала гачком макет людського скелета з внутрішніми органами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Художниця з Канади зв'язала макет людського скелета в натуральну величину. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт boredpanda.
Шенелл Папп з Летбріджі, захопилася в’язанням ще в дитинстві. На створення масштабного проекту — людського скелета в натуральну величину та внутрішніх органів — у неї пішло 8 місяців.
“Мені було цікаве людське тіло, і я хотіла його відтворити. Мене цікавила історія медицини і те, як ми намагаємося все вирішити, але ми тендітні”, - розповіла автор проекту.
У своїй роботі художниця керувалася макетом людського скелета з медуніверситету та книгами з анатомії.