Канада засуджує продаж зброї КНДР ПВК "Вагнера"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У п'ятницю Канада засудила поставки північнокорейської зброї до росії, заявивши, що угода Пхеньяна з приватною військовою компанією "Група Вагнера" "явно порушує міжнародне право та резолюції Ради Безпеки ООН", інформує УНН.
Цитата
"Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними партнерами, щоб реагувати на ці події та реагувати на подальші постачання зброї, якщо вони матимуть місце", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Додамо
Міністерство закордонних справ Північної Кореї у своїй заяві заперечувало, що воно постачало зброю до росії, але не згадало Вагнера.
Сполучені Штати в четвер заявили, що Північна Корея завершила постачання зброї групі Вагнера, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні, що підтверджує новину, вперше опубліковану агентством Reuters.