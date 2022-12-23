Канада засуджує продаж зброї КНДР ПВК "Вагнера"

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"Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними партнерами, щоб реагувати на ці події та реагувати на подальші постачання зброї, якщо вони матимуть місце", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

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Міністерство закордонних справ Північної Кореї у своїй заяві заперечувало, що воно постачало зброю до росії, але не згадало Вагнера.

Сполучені Штати в четвер заявили, що Північна Корея завершила постачання зброї групі Вагнера, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні, що підтверджує новину, вперше опубліковану агентством Reuters.