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Канада тріумфувала в командному виді фігурного катання на Олімпіаді в Кореї

Канада тріумфувала в командному виді фігурного катання на Олімпіаді в Кореї

Київ • УНН

 • 9825 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збірна Канади з фігурного катання завоювала золоту нагороду командного турніру на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

У переможців Скотта Моіра та Тесси Вірчу набрано 73 бали, олімпійські атлети з Росії вибороли "срібло" з 66 очками, а замкнули трійку призерів американці (62).

Примітно, що для Канади це перше "золото" на Іграх в Кореї. Також на рахунку збірної "кленових листів" 4 "срібла" і одна бронзова медаль.

Окрім того додамо, що командний турнір серед фігуристів на Олімпіадах проводиться лише вдруге.

Зауважимо, що Канада є другою країною за чисельністю на даних Іграх – 226 атлетів. Більше тільки у США – 242 спортсмени.

Нагадаємо, біатлоністка Дальмаєр стала двократною олімпійською чемпіонкою.

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