Канада тріумфувала в командному виді фігурного катання на Олімпіаді в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збірна Канади з фігурного катання завоювала золоту нагороду командного турніру на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У переможців Скотта Моіра та Тесси Вірчу набрано 73 бали, олімпійські атлети з Росії вибороли "срібло" з 66 очками, а замкнули трійку призерів американці (62).
Примітно, що для Канади це перше "золото" на Іграх в Кореї. Також на рахунку збірної "кленових листів" 4 "срібла" і одна бронзова медаль.
Окрім того додамо, що командний турнір серед фігуристів на Олімпіадах проводиться лише вдруге.
Зауважимо, що Канада є другою країною за чисельністю на даних Іграх – 226 атлетів. Більше тільки у США – 242 спортсмени.
Нагадаємо, біатлоністка Дальмаєр стала двократною олімпійською чемпіонкою.