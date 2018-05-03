Канада проситиме біометричні дані при подачі на візу

КИЇВ. 3 травня. УНН. Канада розширює вимоги щодо надання біометричних даних іноземними громадянами, які подають заявки на візи для відвідувачів, дозвіл на роботу або навчання (за винятком громадян США), постійне проживання, або прохачами притулку чи статусу біженця. Про це повідомляється на сайті уряду Канади, передає УНН.