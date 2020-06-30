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Канада продовжить карантин для всіх громадян, які в'їжджають в країну

Канада продовжить карантин для всіх громадян, які в'їжджають в країну

Київ • УНН

 • 22243 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Уряд Канади продовжить обов'язковий карантин, термін дії якого закінчується у вівторок, для всіх громадян, хто в'їжджає в країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.

За даними його джерела в уряді, все громадяни, які в'їжджають в країну, повинні будуть і після 30 червня перебувати в самоізоляції протягом 14 днів. Дана міра була введена 25 березня. На скільки буде продовжено її дію, не повідомляється. Кордони Канади для іноземців як і раніше закриті.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Канаді був зафіксований 15 січня, на даний момент заразилися більш 103,8 тис. осіб, 8,5 тис. з них померли, 67 тис. вже одужали.

У понеділок прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада робить успіхи в боротьбі з коронавірусом, але небезпека ще не минула, і країна готова до можливої другої хвилі пандемії. За його словами, статистика показує постійне зниження числа тих, що заразилися і померлих через коронавірус, а в деяких регіонах взагалі більше не фіксуються такі випадки.

Нагадаємо, Зеленський та Трюдо обговорили спрощення візового режиму між Канадою та Україною.

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