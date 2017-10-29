Канада призупинила військову тренувальну місію в Іраку

"Зважаючи на мінливість чинної ситуації, Оперативна група зі спецоперацій Канади тимчасово призупинила надання допомоги різним елементам сил безпеки Іраку", – сказав полковник.

Зазначається, що відновлення канадської військової тренувальної операції залежатиме від ситуації в Іраку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликали іракські та курдські сили уникнути протистояння

"Щойно з’явиться більша ясність стосовно взаємовідносин між силами безпеки Іраку, а також ключових пріоритетів та завдань на майбутнє, – Оперативна група відновить свою діяльність", – наголосив він.

Нагадаємо, уряд ФРН вирішив тимчасово припинити військове навчання курдів у зв'язку із зростанням напруженості у відносинах іракських курдів і центрального уряду Іраку.