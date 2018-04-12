Канада оголосила заявку на матч Кубку Федерації проти України

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жіноча тенісна збірна Канади офіційно повідомила про склад команди на матч плей-оф Другої світової групи Кубка Федерації проти України, повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт змагань.

Суперниці українок мають найсильніший склад: Ежені Бушар (111 ракетка світу), Франсуаза Абанда (127), Бьянка Андреєску (221) та Габріела Дабровскі (10 — в парному рейтингу).

Примітно, що Бушар в 2014 році займала 5-е місце у світовій класифікації, але зараз вибула за межі першої сотні.

Відзначимо, що Дабровскі є найкращою канадською тенісисткою-парницею та 10-ю в світі.

Зауважимо, що команда, яка програє в цій зустрічі (21-22 квітня в Монреалі), втратить прописку в Світовій групі.

Українські Національні Новини

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