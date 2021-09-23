У Зеленського розглядають зняття кандидатури Галущенко з поста міністра енергетики

“Сьогодні згідно із законодавством України, тарифи визначають органи місцевої влади. Але ціни на газ занадто високі. Отже, поставити низькі тарифи на опалення — нереально. Першими без опалення ризикують залишитися школи, садки та лікарні. Міністр енергетики же Галущенко або вдає, що не розуміє, або не здатний зрозуміти проблематику і свою відповідальність, відсиджуючись в своєму кріслі”, — повідомляє джерело.

За словами співрозмовника, на даний момент місцева влада шукає варіанти вирішення ситуації. Перший з них — повернення ПСО. При ціні на газ в 28-30 грн/куб це допоможе стабілізувати ситуацію і “пережити цю зиму без перебоїв”.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли про кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Головні претензії були до міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра енергетики Германа Галущенко.