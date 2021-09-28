Кадрові ротації у Кабміні можуть розглянути на наступному тижні - Кравчук

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Кравчук зазначила, що на з’їзді фракції “Слуга народу”, який відбудеться в Трускавці, очікується обговорення та аналіз роботи міністерств, в яких варто зробити кадрові ротації. Мова йдеться про зміни у 3-4 міністерствах. Серед претендентів на керуючі посади можуть бути депутати “Слуг народу”.

За її словами, після цього обговорення, буде запущений офіційний процес, та на пленарному тижні з 5 жовтня кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у Верховній Раді.

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“Я не виключаю що серед претендентів на пости в міністерствах можуть бути діючі колеги нашої фракції, які можуть перейти працювати у виконавчу владу... Тому, я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі”, — наголосила Кравчук.

Додамо

Про можливі кадрові ротації в уряді говорять з початку вересня.

Так, повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Проте, Малюська спростував чутки про свою відставку.

Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Крім того, раніше народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.

Останнім часом йдеться мова про відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку.

Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчук, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він “не стане триматися за посаду”, якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році “слуг народу” вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув пост глави політсили.

У той же час, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що “Слуги народу” поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не підніматиметься до кінця наступного тижня.