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Кадрові питання: профільний комітет Ради завтра розгляне кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Кадрові питання: профільний комітет Ради завтра розгляне кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Завтра профільний комітет Ради - з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розгляне кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Відповідний проект порядку денного оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Галущенка Германа Валерійовича подають на міністра енергетики", - написав нардеп, оприлюднивши проект порядку денного.

Деталі

Зазначимо, що кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики завтра о 14:30 розгляне профільний комітет Ради, з питань енергетики та житлово-комунальнихі послуг.

Додамо

Народний депутат з фракції “Слуга народу” на правах анонімності ексклюзивно повідомив УНН, що Герман Галущенко має всі шанси очолити Міністерство енергетики — голоси на його підтримку є

Позачергове засідання, на якому розглядатимуться кадрові питання, як очікується, відбудеться у четвер, 29 квітня.

Наразі очікується внесення подання на призначення Галущенка від прем’єр-міністра.

Раніше УНН повідомляв, що Галущенко пройшов співбесіду на засіданні фракції “Слуга народу”. Однак, питання його призначення залишалося відкритим. Зокрема, причиною, про яку критики його кандидатури говорили відкрито, була непрофільна освіта Галущенка, адже він юрист.

Контекст

Кілька тижнів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже понад рік (з березня 2020 року) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 року без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентарів.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренка на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування відбулося 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра, практично прирівнявши виконувача обов’язків до міністра.

Наприкінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренка з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віце-президента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мін'юсті і Адміністрації Президента.

У декларації Галущенка значиться будинок площею 317 кв. м у селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв. м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що перебувають у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями Mercedes і Land Rover. У Галущенка є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

Ситуація в енергетичній галузі

Профспілка працівників вугільної промисловості недавно повідомила, що з початку 2021 року заборгованість по всіх галузях збільшилася на 58%, а по вугільній промисловості — більш ніж в 2 рази. Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати та погашенням заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. За даними профспілкової організації, на сьогодні працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року 1,046 млрд грн.

Що стосується боргів населення за поставку енергоресурсів, то вони також постійно наростають. На кінець лютого 2021 року заборгованість населення з оплати комуналки становила за: постачання і розподіл природного газу — 34,2 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води — 27,4 млрд грн, поставку і розподіл електричної енергії — 8,0 млрд грн.

Окрім того, залишаються відкритими низка гострих питань, наприклад, щодо імпорту електроенергії з Білорусі.

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