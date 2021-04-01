Кадирова висунули на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Главу Чечні Рамзана Кадирова висунули на Нобелівську премію миру, повідомив президент Міжнародного інформаційного Нобелівського центру (МІНЦ) В'ячеслав Тютюнник. За його словами, заявку до Нобелівського комітету могли направити представники Норвегії. Конкретні імена або організації не називаються, пише УНН.
Деталі
МІНЦ заснований в 1987 році, штаб-квартира знаходиться в Тамбові, філії є в Москві, Петербурзі, Баку, Відні, Гамбурзі. Центр проводить дослідження феномену династії Нобелів і організовує міжнародні зустрічі.
Тютюнник повідомив, що глава Чечні висунутий на премію "за видатний внесок у встановлення і підтримання протягом останніх 15 років надійного світу в історично складному чеченському краї".
Довідково
Нобелівська премія миру - нагорода, щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у зміцнення миру. Вручається з 1901 року.
Її в різні роки отримували Теодор Рузвельт, Михайло Горбачов, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела, Барак Обама.
Ім'я лауреата цього року назвуть 8 жовтня в Осло.
Доповнення
Раніше у Нобелівському комітеті заявили, що отримали 329 номінацій на цьогорічну Нобелівську премію миру.