Кадирова висунули на Нобелівську премію миру

Деталі

МІНЦ заснований в 1987 році, штаб-квартира знаходиться в Тамбові, філії є в Москві, Петербурзі, Баку, Відні, Гамбурзі. Центр проводить дослідження феномену династії Нобелів і організовує міжнародні зустрічі.

Тютюнник повідомив, що глава Чечні висунутий на премію "за видатний внесок у встановлення і підтримання протягом останніх 15 років надійного світу в історично складному чеченському краї".

Довідково

Нобелівська премія миру - нагорода, щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у зміцнення миру. Вручається з 1901 року.

Її в різні роки отримували Теодор Рузвельт, Михайло Горбачов, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела, Барак Обама.

Ім'я лауреата цього року назвуть 8 жовтня в Осло.

Доповнення

Раніше у Нобелівському комітеті заявили, що отримали 329 номінацій на цьогорічну Нобелівську премію миру.