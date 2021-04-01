Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник. По его словам, заявку в Нобелевский комитет могли направить представители Норвегии. Конкретные имена или организации не называются, пишет УНН.
Детали
МИНЦ основан в 1987 году, штаб-квартира находится в Тамбове, филиалы есть в Москве, Петербурге, Баку, Вене, Гамбурге. Центр проводит исследования феномена династии Нобелей и организует международные встречи.
Тютюнник сообщил, что глава Чечни выдвинут на премию "за выдающийся вклад в установлении и поддержании в течении последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае".
Справка
Нобелевская премия мира - награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, которые сделали, по мнению комитета, выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.
Ее в разные годы получали Теодор Рузвельт, Михаил Горбачев, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Барак Обама.
Имя лауреата этого года назовут 8 октября в Осло.
Дополнение
Ранее в Нобелевском комитете заявили, что получили 329 номинаций на Нобелевскую премию мира 2021 года.