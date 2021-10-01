Кабміну доручили провести збір статистики щодо забезпечення українців житлом

Деталі

Ухвалений документ дозволить зібрати статистичну інформацію щодо стану реалізації права громадян на житло в державі, провести її аналіз та напрацювати програму дій Уряду з вказаного питання.

Зокрема, постанова Верховної Ради України доручає Кабінету Міністрів України провести комплексний аналіз стану:



забезпечення громадян житлом за категоріями, у розрізі областей, міст, ОТГ, відомств, а також в цілому по країні щодо кількості громадян, що перебувають у чергах;



коштів, необхідних для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості житла на відповідній території;



середнього та максимального строку перебування на обліку громадян, динаміки руху житлової черги по роках з 1991 року;



статистики отримання житла громадянами за останні 10 років.



Нагадаємо

На розгляд проект постанови “Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло”, № 5251 виносили на засіданні Кабміну 22 вересня.