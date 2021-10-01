Кабміну доручили провести збір статистики щодо забезпечення українців житлом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков підписав постанову про невідкладні заходи щодо забезпечення громадян житлом. Про це повідомили на сайті ВР, інформує УНН.
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Ухвалений документ дозволить зібрати статистичну інформацію щодо стану реалізації права громадян на житло в державі, провести її аналіз та напрацювати програму дій Уряду з вказаного питання.
Зокрема, постанова Верховної Ради України доручає Кабінету Міністрів України провести комплексний аналіз стану:
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- забезпечення громадян житлом за категоріями, у розрізі областей, міст, ОТГ, відомств, а також в цілому по країні щодо кількості громадян, що перебувають у чергах;
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- коштів, необхідних для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості житла на відповідній території;
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- середнього та максимального строку перебування на обліку громадян, динаміки руху житлової черги по роках з 1991 року;
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- статистики отримання житла громадянами за останні 10 років.
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Нагадаємо
На розгляд проект постанови “Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло”, № 5251 виносили на засіданні Кабміну 22 вересня.