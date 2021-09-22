Амністія та впорядкування використання зброї прикордонниками: порядок денний Ради

Деталі

Так, планується розглянути проект постанови “Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло”, № 5251.

Також планується включити до порядку денного і розглянути проекти законів “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг”, № 5845 і “Про внесення змін до Закону України "Про державну службу“ щодо організаційних питань роботи Кримської платформи”, № 5867.

Для розгляду у першому читанні пропонуються законопроекти, серед яких:



“Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації”, № 5397, 5397-1;



“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу”, № 4517;



“Про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України“ щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України”, № 5232;



“Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, № 4286;



“Про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту“”, № 3751;



“Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, № 4487;



“Про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України”, № 5249, 5249-1.



Низка законопроектів планується розглянути у другому читанні, зокрема:



“Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”, № 4564;



“Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції“ щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду”, № 5851;



“Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”, № 5109;



“Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)”, № 3881.



У порядку денному на цей день також ратифікаційні законопроекти і проекти постанов про перейменування і зміну меж населених пунктів, а також призначення місцевих позачергових виборів.

Додамо

Верховній Раді 21 вересня представили законопроект про Бюджет-2022.