Амністія та впорядкування використання зброї прикордонниками: порядок денний Ради

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Верховна Рада на засіданні у середу, 22 вересня, збирається, зокрема, взятися за питання забезпечення українців житлом, зобов’язання Держспецзв’язку зберігати резервні копії інформації та відомості державних електронних інформаційних ресурсів, наближення норм Митного кодексу до законодавства ЄС, впорядкування використання прикордонниками зброї та заходів примусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний парламенту.

Деталі

Так, планується розглянути проект постанови “Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло”, № 5251.

Також планується включити до порядку денного і розглянути проекти законів “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг”, № 5845 і “Про внесення змін до Закону України "Про державну службу“ щодо організаційних питань роботи Кримської платформи”, № 5867.

Для розгляду у першому читанні пропонуються законопроекти, серед яких:

  • “Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації”, № 5397, 5397-1;
  • “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу”, № 4517;
  • “Про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України“ щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України”, № 5232;
  • “Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, № 4286;
  • “Про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту“”, № 3751;
  • “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, № 4487;
  • “Про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України”, № 5249, 5249-1.

Низка законопроектів планується розглянути у другому читанні, зокрема:

  • “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”, № 4564;
  • “Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції“ щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду”, № 5851;
  • “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”, № 5109;
  • “Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)”, № 3881.

У порядку денному на цей день також ратифікаційні законопроекти і проекти постанов про перейменування і зміну меж населених пунктів, а також призначення місцевих позачергових виборів.

Додамо

Верховній Раді 21 вересня представили законопроект про Бюджет-2022.

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