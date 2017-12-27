Кабмін звільнив заступника міністра інфраструктури Казначеєву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра інфраструктури Надію Казначеєву за власним бажанням, передає кореспондент УНН.
“По кадрових питаннях... За власним бажанням — два заступники міністра”, — сказав наприкінці засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Стало відомо, що одним із звільнених заступників виявилася заступник міністра інфраструктури Надія Казначеєва.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року на своїй сторінці у Facebook Надія Казначеєва повідомила, що написала заяву про звільнення з посади заступника міністра інфраструктури.