Кабмін звільнив керівника Держкосмосу

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уряд України у понеділок звільнив із посади голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова та замінив його на посаді першим заступником Михайлом Левом в якості в.о. голови. Відповідне розпорядження № 1432-р опублікувала пресслужба уряду, передає УНН.

“Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України “Про державну службу”, — йдеться у документі.

Стаття передбачає, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою, за поданням прем’єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із моменту його призначення.

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Іншим розпорядженням уряд призначив виконувачем обов’язків голови агентства першого заступника Усова Михайла Лева.

Нагадаємо, у травні поточного року Усов казав, що Україна планує почати запускати ракети у космос до 2023-2024 років.

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