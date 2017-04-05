Кабмін збільшив одноразові виплати до 8 та 9 травня

"Міністерство соціальної політики опрацювало питання щодо збільшення розмірів виплат цим людям. Зокрема, пропонується інвалідам війни 1 групи - замість 2975 грн виплатити 3500, інвалідам війни 2 групи - замість 2600 виплатити 3100 грн, інвалідам війни 3 групи - замість 2310 виплатити 2700 грн", - розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Також, за його словами, передбачено збільшення одноразових виплат учасникам бойових дій до 1200 грн замість 920 грн, членам сімей загиблих, в також деяким категоріям жертв нацистських переслідувань - до 600 грн замість 500 грн, учасникам війни, колишнім в'язням концентраційних таборів - замість 400 грн буде виплачено 500 грн.

А.Рева зазначив, що в середньому розмірі одноразових виплат для всіх категорій на 26%.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує збільшити розмір доплат до пенсій політв’язнів.