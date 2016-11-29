Кабмін завтра планує розглянути концепцію реформи охорони здоров’я — В.Гройсман

“Завтра на уряді ми розглянемо концепцію, яку ми вже фіналізували. Це буде чіткий план, що нам потрібно зробити у реформі охорони здоров’я для того, щоб вийти на новий якісний рівень”, — наголосив він.

Прем’єр зазначив, що в тому числі уряд закладає і фінансування ліків для українців на рівні 5,9 млрд грн, закладає кошти на придбання спецобладнання для областей тощо.