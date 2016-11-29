Кабмін завтра планує розглянути концепцію реформи охорони здоров’я — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що завтра уряд планує розглянути концепцію реформи охорони здоров’я. Про це він сьогодні сказав журналістам під час перебування на держпідприємстві “Антонов”, передає кореспондент УНН.
“Завтра на уряді ми розглянемо концепцію, яку ми вже фіналізували. Це буде чіткий план, що нам потрібно зробити у реформі охорони здоров’я для того, щоб вийти на новий якісний рівень”, — наголосив він.
Прем’єр зазначив, що в тому числі уряд закладає і фінансування ліків для українців на рівні 5,9 млрд грн, закладає кошти на придбання спецобладнання для областей тощо.