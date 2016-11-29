Кабмин завтра планирует рассмотреть концепцию реформы здравоохранения - В.Гройсман

"Завтра на правительстве мы рассмотрим концепцию, которую мы уже финализировали. Это будет четкий план, что нам нужно сделать в реформе здравоохранения для того, чтобы выйти на новый качественный уровень", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что в том числе правительство закладывает и финансирование лекарств для украинцев на уровне 5,9 млрд грн, закладывает средства на приобретение спецоборудования для областей и тому подобное.