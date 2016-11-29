Кабмин завтра планирует рассмотреть концепцию реформы здравоохранения - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что завтра правительство планирует рассмотреть концепцию реформы здравоохранения. Об этом он сегодня сказал журналистам во время пребывания на госпредприятии "Антонов", передает корреспондент УНН.
"Завтра на правительстве мы рассмотрим концепцию, которую мы уже финализировали. Это будет четкий план, что нам нужно сделать в реформе здравоохранения для того, чтобы выйти на новый качественный уровень", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что в том числе правительство закладывает и финансирование лекарств для украинцев на уровне 5,9 млрд грн, закладывает средства на приобретение спецоборудования для областей и тому подобное.