Кабмін затвердив законопроекти, які прискорять розвиток та використання CardID, BankID, MobileID

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“На практиці — це відсутність бар’єрів для електронної торгівлі між Україною та ЄС або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності. Все це дозволить прискорити розвиток та використання технологій CardID, BankID, MobileID. Електронні підписи, електронні печатки стануть абсолютною буденністю для бізнесу, завдяки якісному провадженню цих законів”, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше Європейська комісія оголосила про плани створення електронного гаманця для цифрової ідентифікації, який дозволить європейцям отримувати доступ до державних і приватних послуг через свій мобільний телефон, у той час як пандемія COVID-19 вказала на необхідність зручних для користувача онлайн-сервісів.