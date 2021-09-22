Кабмін затвердив законопроекти, які прискорять розвиток та використання CardID, BankID, MobileID
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уряд затвердив 4 законопроєкти, про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких, зокрема, приєднання України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу. Про це на засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“На практиці — це відсутність бар’єрів для електронної торгівлі між Україною та ЄС або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності. Все це дозволить прискорити розвиток та використання технологій CardID, BankID, MobileID. Електронні підписи, електронні печатки стануть абсолютною буденністю для бізнесу, завдяки якісному провадженню цих законів”, — заявив Шмигаль.
Нагадаємо
Раніше Європейська комісія оголосила про плани створення електронного гаманця для цифрової ідентифікації, який дозволить європейцям отримувати доступ до державних і приватних послуг через свій мобільний телефон, у той час як пандемія COVID-19 вказала на необхідність зручних для користувача онлайн-сервісів.