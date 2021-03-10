Уряд підтримав проект указу про Стратегію економічної безпеки до 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів України у середу підтримав проект Указу Президента "Про рішення РНБО України "Про стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року", передає кореспондент УНН.
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"В результаті виконання стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки. Також підвищена ефективність реалізаціїдержавної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, політична відповідальність за її результат", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко, представляючи проект.
Деталі
Згідно з погоджувальною запискою, проект акту розроблено з метою визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, зорієнтованого на реалізацію Стратегії національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни" у сфері економічної безпеки.
Урядовці підтримали документ з дводенним доопрацюванням.
Що було раніше
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року.