Правительство поддержало проект указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56171 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77136 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111043 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146496 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196411 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193806 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280265 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328831 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157914 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143186 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Правительство поддержало проект указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Правительство поддержало проект указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Киев  •  УНН

 • 23210 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров Украины в среду поддержал проект Указа Президента "О решении СНБО Украины "О стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В результате выполнения стратегии будет внедрена прозрачная система постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодная оценка состояния экономической безопасности. Также повышена эффективность реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, политическая ответственность за ее результат", - заявил министр экономики Игорь Петрашко, представляя проект.

Детали

Согласно согласительной записке, проект акта разработан с целью определения стратегического курса государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, соориетированного на реализацию Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны" в сфере экономической безопасности.

Чиновники поддержали документ с двухдневной доработкой.

Что было раньше

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года.

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