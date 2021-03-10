Правительство поддержало проект указа о Стратегии экономической безопасности до 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров Украины в среду поддержал проект Указа Президента "О решении СНБО Украины "О стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", передает корреспондент УНН.
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"В результате выполнения стратегии будет внедрена прозрачная система постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодная оценка состояния экономической безопасности. Также повышена эффективность реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, политическая ответственность за ее результат", - заявил министр экономики Игорь Петрашко, представляя проект.
Детали
Согласно согласительной записке, проект акта разработан с целью определения стратегического курса государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, соориетированного на реализацию Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны" в сфере экономической безопасности.
Чиновники поддержали документ с двухдневной доработкой.
Что было раньше
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года.