Кабмін затвердив оргкомітет 30-річчя незалежності України: зі Шмигалем та Єрмаком на чолі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, інформує УНН.
“Пропонується утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України”, - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.
Так, співголовами оргкомітету пропонується визначити Прем'єр-міністра, ким зараз є Денис Шмигаль, та керівника Офісу Президента, посаду якого обіймає Андрій Єрмак.
Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив одноголосно під час схвалення так званого "пакету документів".
Документ до Кабміну направив міністр культури Олександр Ткаченко.
Зазначимо, що проект розроблений відповідно до пункту 1 статті 2 Указу Президента України Володимира Зеленського від 21 жовтня 2020 року та пункту 1 доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 2 листопада 2020 року.
Нагадаємо, що згідно Указу Президента під час святкування Дня Незалежності України в 2021 році в Києві пройде військовий парад.