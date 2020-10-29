Кабмін затвердив оновлений статут Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд затвердив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України”, що наближає умови роботи компанії до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
“Кабінет міністрів України ухвалив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України” в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР. Відповідну постанову уряд прийняв 26 жовтня 2020 року", - повідомили у компанії.
“Тільки за умов дотримання визнаних стандартів корпоративного управління компанія може стабільно працювати в інтересах акціонера. В нашому випадку йдеться про інтереси українців, адже Нафтогаз — національна компанія”, — відзначила голова наглядової ради НАК Клер Споттісвуд.
Вона наголосила, що оновлена редакція статуту — це хоч і маленький, але позитивний крок у цьому напрямку.
“До реформи корпоративного управління Нафтогаз був "гаманцем“ політиків та чорною дірою для державного бюджету з чистим збитком 85 млрд грн у 2014 році. Після старту поступового впровадження реформи компанія почала працювати на українців та наповнювати бюджет... Оновлена редакція статуту Нафтогазу наближає умови нашої роботи до керівних принципів ОЕСР, що важливо для стабільного та ефективного розвитку компанії”, — повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв.
Корпоративний секретар НАК Марія Сухан додала, що разом з ухваленням політики власності Нафтогазу оновлений статут "створює міцне підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та ключових показників ефективності як для членів наглядової ради, так і для керівництва Групи".
Реформа корпоративного управління Нафтогазу почалась в 2015 році.
Нагадаємо, ухвалення нового корпоративного статуту для НАК “Нафтогаз” відповідно до корпоративних принципів ОЕСР - до кінця вересня цього року - серед "структурних маяків", прописаних у Меморандумі з МВФ за програмою з Україною.