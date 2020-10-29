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Кабмин утвердил обновленный устав Нафтогаза

Кабмин утвердил обновленный устав Нафтогаза

Киев  •  УНН

 • 14956 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Правительство утвердило обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", что приближает условия работы компании с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Кабинет министров Украины принял обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины" в редакции, приближающей документ к соответствию Руководящим принципам по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности ОЭСР. Соответствующее постановление правительство приняло 26 октября 2020 года", - сообщили в компании.

"Только при соблюдении признанных стандартов корпоративного управления компания может стабильно работать в интересах акционера. В нашем случае речь идет об интересах украинцев, ведь Нафтогаз - национальная компания", - отметила глава наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд.

Она подчеркнула, что обновленная редакция устава - это хоть и маленький, но позитивный шаг в этом направлении.

"До реформы корпоративного управления Нафтогаз был "кошельком" политиков и черной дырой для государственного бюджета с чистым убытком 85 млрд грн в 2014 году. После старта постепенного внедрения реформы компания начала работать на украинцев и наполнять бюджет... Обновленная редакция устава Нафтогаза приближает условия нашей работы к руководящим принципам ОЭСР, что важно для стабильного и эффективного развития компании", - сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

Корпоративный секретарь НАК Мария Сухан добавила, что вместе с принятием политики собственности Нафтогаза обновленный устав "создает прочную основу для формирования и утверждения корпоративной стратегии Группы Нафтогаз и ключевых показателей эффективности как для членов наблюдательного совета, так и для руководства Группы".

Реформа корпоративного управления Нафтогаза началась в 2015 году.

Напомним, принятие нового корпоративного устава для НАК "Нафтогаз" в соответствии с корпоративными принципами ОЭСР - до конца сентября этого года - среди "структурных маяков", прописанных в Меморандуме с МВФ по программе с Украиной.

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